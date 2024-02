Colorati e divertenti giocattoli per i giovani pazienti dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria. È questa la generosa donazione fatta dalla Consulta Comunale del Volontariato Sociale di Valenza.

L’organismo, che raggruppa Enti e associazioni della città valenzana, lo scorso dicembre ha lanciato la tradizionale iniziativa “Regalo sospeso” che ha visto, grazie alla collaborazione dei negozi ed esercizi commerciali, la raccolta dei giocattoli per finalità sociali e benefiche.

Quest’anno i componenti del Direttivo della Consulta, tra cui il presidente Federico Violo, hanno deciso di portare all’Infantile, accompagnati dal vice sindaco di Valenza Luca Rossi, i doni raccolti.Un grazie quindi alla Consulta Comunale del Volontariato Sociale di Valenza per aver destinato ai giovani pazienti del “Cesare Arrigo” dei nuovi giocattoli per trascorrere momenti di svago durante le attese per le visite e i ricoveri.