Interessante intervento del vice Sindaco Fabio Morreale, ieri sera, giovedì 1° febbraio, in Consiglio Comunale a Tortona che rispondendo ad un’interrogazione della minoranza a illustrato la situazione per quanto riguarda la raccolta rifiuti e la pulizia della città.

Pubblichiamo integralmente di seguito la relazione, forze un po’ lunga da leggere ma completa ed esaustiva.

Sin dal suo insediamento questa Amministrazione ha lavorato in collaborazione con gli Uffici e con Gestione Ambiente, società affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, per ottimizzare le modalità di esecuzione del nuovo servizio di raccolta differenziata con il metodo così detto “porta a porta”, avviato gradualmente sul territorio anche al fine di minimizzare i disagi che avrebbe fisiologicamente indotto.

In sede di progettazione e di scelta del metodo che il CSR ha deciso di adottare nell’ambito territoriale di competenza, come poi contrattualizzato dal consorzio con Gestione Ambiente nel 2016, sono state esaminate le possibili implicazioni che ne sarebbero derivate, e tra queste le problematiche connesse all’abbandono dei rifiuti.

L’Amministrazione Comunale in questi anni ha cercato di operare al meglio, per quanto possibile, al fine di contrastare l’abbandono dei rifiuti e di migliorare il decoro urbano, anche tramite quella doverosa attività di vigilanza del territorio che nel corso del 2023 ha portato a comminare 37 sanzioni ed adottare 10 ordinanze di rimozione rifiuti abbandonati o abusivamente depositati.

Sono state inoltre elevate numerose sanzioni per divieto di sosta per pulizia strade.

Contestualmente Gestione Ambiente ha operato ad un’intensificazione del servizio di pulizia, anche tramite un potenziamento delle attività nel centro storico, introducendo la figura del netturbino di quartiere ed introducendo un servizio di lavaggio portici settimanale

La stessa Società, sollecitata in merito, si è peraltro dotata a tale proposito di strumenti e mezzi (ciclabili ed elettrici), compreso l’acquisto una nuova mini spazzatrice al fine di agevolare e migliorare le operazioni di lavaggio e spazzamento anche in spazi ristretti quali i vicoli ed i marciapiedi.

L’A.C. ha poi chiesto ed ottenuto di implementare l’attività di raccolta rifiuti (imballaggi) dedicata alle attività commerciali, che ora si articola in tre passaggi settimanali per la raccolta del cartone e due per la raccolta della plastica.

Importante e decisiva, a parere nostro, attività atta a garantire una diminuzione degli abbandoni resta sicuramente quella volta all’individuazione e recupero degli utenti non iscritti a ruolo e per questo non dotati di contenitori ne di badge per il conferimento dei rifiuti giornalmente prodotti.

Grazie ad una sinergia tra gli uffici dell’Anagrafe comunale e gli uffici TARI di Gestione Ambiente, nel corso del 2023 sono state individuate 1.544 posizioni da controllare su di un totale di complessive 12.150, avendo modo di iscrivere a ruolo 508 nuove utenze e contestualmente avviare tramite ICA accertamenti a carico di altre 895 di cui 400 già lavorati.

Nel frattempo Gestione Ambiente ha effettuato e continua a provvedere quotidianamente alla rimozione dei rifiuti abbandonati nei pressi delle batterie dei cassonetti pubblici stradali, nonché settimanalmente alla verifica e al recupero dei rifiuti dalle principali arterie viarie di accesso alla città.

In un’ottica più generale di risultato va detto che il nuovo metodo di raccolta, se da un lato ha indotto un maggior abbandono, dall’altro ha garantito importanti risultati di gestione quali:

– si è passati dal 55,56% di percentuale di raccolta differenziata del 2017 al 76,80% del 2023 (la legge indica il 65% come valore minimo da raggiungere);

– si è ottenuta una riduzione dei RSU pro-capite passati dai 323,41 kg/ab anno del 2017 ai 101,39 kg/ab anno del 2023, come sotto riportato:

ANNO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RD % 55,56% 56,48% 60,97% 73,56% 66,01% 80,91% 76,80% RSU Kg/ab/anno 323,41 309,07 311,61 282,44 225,61 115,15 101,39

il tutto in linea con gli obiettivi regionali. Mancano inoltre alcuni dati relativi ad aziende esterne che effettuano il serivioz per privati (ad esempio l’interporto) che potrebbero far ulteriormente aumentare la quota di rifiuti differenziati.

Giova inoltre riassumere le iniziative ed attività di promozione e sensibilizzazione messe in campo da Gestione Ambiente:

Centri di raccolta diventati tutti intercomunali (tutti gli 11 Centri di Gestione Ambiente come: Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Sale, Tortona, Cassano Spinola, Pozzolo Formigaro)

Investimenti da parte di Gestione Ambiente per migliorare decoro urbano:

Spazzatrice piccola (per una maggiore pulizia dei parchi giochi e marciapiedi. Inizio attività dalla primavera 2023, mediamente 3 volte a settimana dedicata al concentrico)

Porter elettrico con idropulitrice per i portici (frequenza settimanale con utilizzo giornaliero)

Netturbino con bicicletta (nel periodo invernale con porter)

16 verbali di accertamento inviati da Gestione Ambiente alla Polizia Municipale nel 2023

Eventi e attività di sensibilizzazione:

Giornate di pulizia con scuole e associazioni di volontariato

Progetti di educazione ambientale (tra cui, spettacolo teatrale durante la Paper Week di Comieco)

Progetti con le scuole (es. laboratori di riciclo)

Iniziativa “Un abete per l’ambiente”

Brochure in collaborazione con i Carabinieri

Collaborazione con Anas per pulizia strade periferiche

Continua collaborazione con Ufficio Ambiente e Commissione Ambiente

Pronta installazione, in sinergia con Ufficio Lavori Pubblici, di 3 postazioni di raccolta differenziata a 3 scomparti. Servizio sperimentale

Progetto ampliamento cartellonistica di divieti di sosta per spazzamento strade nel centro storico in collaborazione con Polizia Municipale e Ufficio Ambiente

Ed infine , per quanto attiene ai cestini stradali spesso usati impropriamente per il conferimento dei rifiuti domestici è utile evidenziare che l’A.C. sta definendo un piano per un loro miglioramento anche modificandone la struttura.

Va inoltre ricordato il ruolo importante della Commissione Ambiente del Comune che è stato un utile ulteriore strumento di confronto con Gestione Ambiente, nelle periodiche riunioni fra i Commissari e i vertici della società

Per quanto poi più specificatamente attiene alla manutenzione stradale occorre tenere conto dei seguenti dati generali sullo sviluppo della rete stradale di competenza comunale:

– l’estensione territoriale del Comune di Tortona è pari a circa 100 Km quadrati;

– l’estensione delle strade è pari a circa 132 Km nel capoluogo e circa 150 Km in quelle frazionali;

– le strade nel territorio comunale sono classificate in urbane e vicinali

– le paline di segnaletica stradale e/o cartelli stradali presenti sul tutto ilterritorio comunale sono circa 10.300

– i passaggi pedonali presenti su tutto il territorio comunale sono circa 1.350

– i parcheggi sono circa 5.000, di cui circa 4.700 nel centro urbano

La manutenzione – organizzazione del servizio

I lavori di manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale sono inseriti nel contratto di multiservizi affidato alla ditta Viagest. Il contratto ha scadenza il 31/12/2025.

Il piano di intervento sulla segnaletica verticale, che si sviluppa lungo l’intero anno solare, viene stilato settimanalmente in accordo tra l’ufficio competente e la ditta esecutrice, individuando le zone di intervento, tenendo conto dei sopralluoghi fatti giornalmente e delle segnalazioni pervenute dalla Polizia Locale.

I lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, che ovviamente sono subordinati alle condizioni meteorologiche, sono improntati a ripassare nelle zone interessate, non solo i passaggi pedonali, ma tutta la segnaletica presente al fine di rendere completo l’intervento.

In primavera viene stilato un primo elenco degli interventi da eseguire, che normalmente interessano le principali vie di scorrimento, più soggette ad usura. Nei mesi successivi, vengono programmati ulteriori interventi, tenendo conto anche delle richieste avanzate dal Comando di Polizia Locale, che opera in sinergia con il settore Lavori Pubblici.

Nell’anno 2023 i fondi stanziati per i lavori di manutenzione di cui sopra ammontano a 12.131,44 euro per la segnaletica verticale e 103.587,21 euro per quella orizzontale.

Per quanto concerne la manutenzione di segnaletica verticale il servizio viene svolto, prioritariamente da un operatore della ditta che un giorno alla settimana, sulla base delle segnalazioni pervenute, esegue sopralluoghi in varie zone della città e delle frazioni sistemando i segnali non posizionati correttamente o pali piegati. Purtroppo spesso accade che nelle zone dove si è intervenuti per sistemare i vari cartelli, gli stessi vengano nuovamente spostati, piegati o abbattuti da atti vandalici, o dal transito di mezzi.

Nell’anno 2023 sono stati eseguiti lavori di segnaletica orizzontale in molte vie cittadine e nelle frazioni. Per quanto riguarda le strade cittadine soggette a traffico intenso (corso Alessandria, Cavour, Repubblica, Garibaldi, Don Orione ecc.) la segnaletica orizzontale viene ripassata annualmente in quanto per l’intenso passaggio di mezzi è soggetta a maggior usura.

Lo scorso anno sono state ripassate o fatte ex novo circa 95 Km di strisce longitudinali, oltre a 8.509 metri, di passaggi pedonali, pari a 851 blocchi completi.