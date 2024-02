Da lunedì 5 febbraio prenderà il via il secondo ciclo di assemblee pubbliche promosse dall’Amministrazione comunale e aperte alla partecipazione della cittadinanza.

Dopo i dieci incontri sulla raccolta differenziata dei rifiuti, che si sono svolti lo scorso ottobre, sono in arrivo altri sei appuntamenti dedicati a un altro tema molto sentito dalla popolazione, quello della legalità e della sicurezza.

Le riunioni, che si terranno come di consueto in varie zone della città, sono state organizzate in stretta collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Novi Ligure e con il Comando di Polizia Municipale. Oltre al Sindaco e agli Assessori comunali, infatti, saranno presenti anche i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale per fornire informazioni utili e rispondere ai quesiti del pubblico.

Durante gli incontri verrà distribuito anche un opuscolo che sintetizza i principali raggiri ai danni dei cittadini con i relativi consigli per prevenirli ed evitarli.

«La buona partecipazione di pubblico al primo ciclo di incontri – spiega il Sindaco, Rocchino Muliere – ci ha confermato che la strada intrapresa è quella giusta. L’obiettivo è quello di riallacciare un rapporto diretto con i cittadini, ascoltare i problemi e cercare insieme di risolverli. Quella della sicurezza – aggiunge il Sindaco – è senz’altro una priorità per l’Amministrazione comunale sulla quale stiamo già lavorando in collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine, che ringrazio per l’impegno profuso quotidianamente. Stiamo già lavorando per la terza edizione dell’iniziativa – conclude Muliere – che si terrà in primavera e riguarderà la manutenzione e il decoro urbano».

Questo il calendario con le sedi degli incontri:

Lunedì 5 febbraio, ore 21 – Biblioteca Civica, via Marconi 66 (zona Centro storico, Area Euronovi – via Ovada, Salita Bricchetta, Corso Piave, via Antica Genova, Via Isola, Via Bixio)

(zona Centro storico, Area Euronovi – via Ovada, Salita Bricchetta, Corso Piave, via Antica Genova, Via Isola, Via Bixio) Martedì 6 febbraio, ore 18 – Circolo ricreativo G3 (quartiere G3)

(quartiere G3) Giovedì 15 febbraio, ore 21 – Circolo Agostino Repetto, viale Pinan Cichero 37 (zona via Crispi, viale P. Cichero e aree limitrofe, zona aeroporto, zona stadio, via Amendola)

(zona via Crispi, viale P. Cichero e aree limitrofe, zona aeroporto, zona stadio, via Amendola) Martedì 20 febbraio, ore 21 – Circolo Uisp Merella (frazione Merella)

(frazione Merella) Venerdì 23 febbraio, ore 21 – Istituto Salesiane di Don Bosco, via San Giovanni Bosco 97 (zona Lodolino e Pieve, zona Piscina, via Casteldragone, via Verdi, via Dante, via S. Giovanni Bosco)

(zona Lodolino e Pieve, zona Piscina, via Casteldragone, via Verdi, via Dante, via S. Giovanni Bosco) Martedì 27 febbraio, ore 21 – Parrocchia S. Antonio, viale della Rimembranza 44 (zona viale Rimembranza e aree limitrofe, zone Sacro Cuore e Ippodromo, via Cavallotti, via Trieste, corso Italia, viale Saffi, via Garibaldi, via dei Mille, via Manzoni e via Turati)