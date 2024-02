Si è concluso ieri sera presso il Teatro Civico di Tortona il “Perosi Festival 2023″ con il recital per flauto e pianoforte dal titolo “Perosi e il suo tempo”. Sul palco del prestigioso Teatro Civico Tortonese il “Duo EleAna” composta da Elena Cecconi al flauto e Ana Ilic al pianoforte. La novità di questo ultimo concerto è stata soprattutto la trascrizione di un brano di Lorenzo Perosi (La piccola sonata per violino e pianoforte) in una versione per flauto e pianoforte che è risultato uno dei “pezzi forti” di tutto il concerto insieme a quello di esordio, la fantasia opera 79 di Fauré, mentre il brano più difficile dopo Perosi in fatto di esecuzione, è stato “Meditation de Thais” di Massenet.

La serata che ha visto la presenza in sala del vicesindaco e assessore alla Cultura Fabio Morreale e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona Pier Luigi Rognoni, ha messo in evidenza la grande bravura delle due protagoniste in grado di tenere il pubblico nella massima attenzione.

Un plauso va alla flautista Elena Cecconi che malgrado l’evidente stato allergico alla polvere ha saputo eseguire magistralmente tutti i brani e ha ringraziato per aver avuto l’occasione di eseguire Perosi: anche lei come molti altri che conoscevano appena il maestro compositore Tortonese non ha potuto far altro che apprezzarne la grande creatività musicale e l’incredibile melodia che traspare dalle sue opere.

Il concerto è stato registrato perché gli organizzatori lo riproporranno nelle Case di riposo dell’area Tortoense per consentire agli ospiti un momento di svago. Alla fine della serata il Direttore artistico del Festival Perosiano, Don Paolo Padrini, ha ringraziato tutti gli enti che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione: i cinque del Protocollo d’intesa (Comune, Diocesi, Congregazione Oriona, Fondazione e Pro Iulia Dertona e soprattutto le tre fondazioni: Fondazioni Cassa di risparmio di Tortona, di Alessandria e di Torino grazie alle quali è stato possibile donare questo concerto a tutti i partecipanti consentendo l’ingresso omaggio.

Don Paolo ha dato appuntamento a Giugno per la nona edizione del “Perosi Festival”. Di seguito altre immagini della serata.