L’intervento nel pomeriggio di oggi, sabato 17 febbraio, quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono intervenuti in via Roma, via Mazzini e via Dante poco dopo le 15 perché gli agenti della Polizia Locale avevano notato coppi di tre tetti in altrettanti edifici che si erano mossi e rischiavano di cadere sui passanti.

I Pompieri di Tortona con una grande scala li hanno progressivamente sistemati ma l’intervento è durato circa tre ore, durante le quali tratti di strada sono stati interdetti al transito.