T.ink – Festival di Illustrazione è pronto a tornare a Tortona per la sua terza edizione, prevista per il 23 e 24 marzo presso i suggestivi locali industriali del Museo delle macchine agricole Orsi, in via Emilia #446.

L’evento promette di essere un’esperienza straordinaria per gli amanti dell’arte, dell’illustrazione e delle autoproduzioni, con un’eclettica selezione di oltre 70 artisti che esporranno i loro stili unici e differenti.

T.ink è un omaggio alla nona arte ed all’illustrazione a 360°, offrendo non solo esposizioni delle opere degli artisti partecipanti, ma anche una serie di coinvolgenti mostre e laboratori interattivi che permetteranno al pubblico di immergersi nell’universo creativo dell’inchiostro.

Il compito di rappresentare su carta questa terza edizione è spettato alla talentuosa Marga “BlackBanshee” Biazzi. Il manifesto cattura l’essenza del festival, reinterpretando le mascotte Tim e Tammy come piccoli folletti alla scoperta dell’arte tra le ruote dei trattori del Museo Orsi, creando un’immagine suggestiva e coinvolgente che incarna lo spirito avventuroso e giocoso di T.ink Festival.

Con la presenza di artisti di spicco ed una programmazione ricca di eventi, T.ink Festival promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati d’arte di tutte le età.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo dell’evento, si prega di visitare il sito web ufficiale: https://tinkfestival.it/

Marga Biazzi

“BlackBanshee” è un’illustratrice e un po’ fumettista del milanese attiva dal 2000.

Dopo un inizio in uno studio grafico, dal 2006 lavora con case editrici, italiane ed estere, in qualità di illustratrice, ma essendo da sempre innamorata dei fumetti, dal 2014 si aggira per le fiere proponendo le sue autoproduzioni.

Nel 2019 pubblica PICCOLE BALLATE CRUDELI, per Shockdom.

Molto misantropa, ama la natura e la vita in tutte le sue forme, e fa del proprio meglio per rispettarle.