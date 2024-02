Presso una residenza per anziani della provincia di Alessandria sono stati deferiti in stato di libertà

la responsabile della struttura e un’operatrice, ritenute responsabili in concorso di esercizio abusivo

della professione infermieristica. Disposta la chiusura dell’attività e la sospensione del titolo

autorizzativo in considerazione delle gravi carenze strutturali e igienico sanitarie, anche in materia

di sicurezza fisica e antincendio. Sono così stati trasferiti presso altre strutture i 29 ospiti, di cui 15

non autosufficienti

