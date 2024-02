Come di consueto in questo periodo, è in pieno svolgimento “Girolibrando: leggiamo viaggiando”. La rassegna, che si propone l’obiettivo di promuovere la lettura nelle scuole, quest’anno festeggia la sua decima edizione e si arricchisce di importanti incontri di formazione per insegnanti e bibliotecari, nonché di laboratori dedicati a bambini e alle famiglie.

Il progetto, realizzato anche grazie al contributo della Regione Piemonte, è caratterizzato dalla presenza in cartellone di grandi nomi della letteratura per l’infanzia italiana ed è rivolto sia alle scuole cittadine che a quelle appartenenti ai comuni del Sistema Bibliotecario Novese, di cui la Biblioteca Civica di Novi è Centro Rete.

Gli autori che fanno parte dell’edizione 2024 di Girolibrando sono Elisa Mazzoli, autrice di libri e canzoni per bambini e ragazzi, Sabrina Gasparini, educatrice e scrittrice specializzata nel rafforzamento dell’intelligenza emotiva e del pensiero critico, Giulia Orecchia,illustratrice di numerosi testi per l’infanzia e vincitrice del Premio della rivista Andersen – XIV edizione come miglior illustratrice, Bruno Tognolini, scrittore che fa parte ormai della letteratura moderna dedicata a bambini e ragazzi, autore inoltre della Melevisione e l’Albero azzurro, Gabriella Perugini, musicista e arteterapista, Cristina Petit, scrittrice e illustratrice di libri per bambini, ragazzi e adulti. Le adesioni alle proposte sono state numerose e anche quest’anno gli autori, ospiti delle scuole, incontreranno i bambini per parlare di libri o per dare sfogo alla loro immaginazione in qualche interessante laboratorio creativo.

Le attività formative rivolte ai professionisti del settore (insegnanti, educatori, bibliotecari ma anche “semplici” genitori) si svolgeranno invece in Biblioteca: giovedì 29 febbraio (ore 17,30) “Leggere per crescere: il ruolo fondamentale della narrativa contemporanea nello sviluppo emotivo e cognitivo dello studente” con Sabrina Gasparini; martedì 5 marzo (ore 17,30) corso di formazione a cura di Bruno Tognolini dal titolo “IL MORMORIO POETICO La poesia PER i bambini e DEI bambini, che dice il mondo”.

Due le giornate dedicate ai laboratori: sabato 9 marzo “Laboratorio di scrittura creativa” a cura di Sabrina Gasparini per bambini dagli 8 ai 10 anni (dalle 10,30) mentre sabato 4 maggio Gabriella Perugini si dedicherà anche alle famiglie proponendo un incontro sull’educazione musicale (dalle ore 10 per genitori e bambini 0-2 anni, dalle 11,15 3- 6 anni)

La partecipazione agli incontri formativi e ai laboratori è gratuita con prenotazione a: natiperleggere@comune.noviligure.al.it

Info: Biblioteca Civica tel. 014376246