L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Valenza invita tutte le donne a partecipare all’iniziativa “le donne FOTOGRAFANO le donne”, evento inserito nel calendario di iniziative organizzate in occasione della Giornata Internazionale della donna.

Alla base del progetto è l’idea di rappresentare il variegato mondo femminile attraverso scatti fotografici realizzati da donne e che abbiano come protagoniste le donne.

Fotografie, scattate con lo smartphone oppure con una macchina fotografica, capaci di cogliere la ricchezza dell’universo femminile fatto di volti, sensibilità ed età differenti, per rappresentarlo attraverso gli occhi delle donne, con uno sguardo femminile sul femminile per scoprire modi di vedere e raccontare le donne nella società di oggi .

L’invito, quindi, rivolto a tutte le donne di Valenza e non, è quello di inviare oppure di portare presso la Biblioteca Civica i propri scatti fotografici. In occasione delle iniziative organizzate dal Comune per la Giornata Internazionale della donna gli scatti di donne che fotografano le donne saranno visibili in esposizione presso il Centro Comunale di Cultura.

Per ulteriori dettagli e informazioni contattare la Biblioteca/Centro Comunale di Cultura allo 0131 949286 oppure scrivere a biblioteca@comune.valenza.al.it