Nonostante gli impegni connessi al prossimo Festival di Sanremo, non si ferma l’attività di controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia che nella serata di ieri, a San Bartolomeo al Mare (IM) hanno tratto in arresto in flagranza di reato uno straniero per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Imperia, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti hanno fermato un quarantaduenne di origini albanesi e residente a Diano Marina e già noto alle Forze dell’Ordine, mentre cedeva una dose di stupefacente di circa un grammo e mezzo di cocaina ad un acquirente di San Bartolomeo al Mare.

Ma la consolidata conoscenza del territorio da parte del personale operante non poteva far concludere l’intervento con il semplice recupero dello stupefacente appena ceduto ed infatti, per approfondire gli accertamenti è stata subito effettuata una verifica nell’abitazione del quarantaduenne dove è stato rinvenuto un vero proprio supermercato della droga. Infatti, nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 260 grammi di cocaina, 6 chili e 600 grammi di hashish e oltre 2 chilogrammi di marijuana, già suddivisi in dosi o panetti e pronti per la vendita anche attraverso “cavallini”.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Imperia ed è adesso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.