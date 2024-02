Moto Perpetuo, associazione che gestisce per conto del Comune di Tortona i servizi del Teatro Civico (biglietteria, maschere, ecc.) organizza presso la Sala Giovani i laboratori “Oltre il sipario – Il teatro spiegato ai bambini”. Primo appuntamento il 25 febbraio dalle ore 15.30 alle 17 con “Il teatro si racconta”: partendo dall’antica Grecia, passando per l’Inghilterra del 1500 fino ad arrivare ai giorni nostri, un viaggio per capire come sono cambiate nel tempo le rappresentazioni e il teatro stesso. Seguirà il laboratorio “Costruiamo il teatro”. Il 10 marzo dalle ore 15.30 alle 17, “Misteri e mestieri del teatro” per scoprire le maestranze come tecnici, maschere e tutti coloro che lavorano dietro le quinte, seguito dal laboratorio “Il nostro passepartout”. Il 17 marzo dalle 15.30 alle 17, “Nei panni di…” dedicato a costumi e oggetti di scena, con il laboratorio “Creiamo il nostro copricapo”. Il 24 marzo, sempre dalle 15.30 alle 17, “Alla conquista del palcoscenico”: attraverso il gioco e l’improvvisazione si andrà alla scoperta dello spazio scenico e l’utilizzo simbolico degli oggetti scenici. Seguirà il laboratorio “Anch’io sono un attore” con la partecipazione di Elisa Ravetta, operatrice del teatro sociale e di comunità.

Info: Moto Perpetuo whatsapp 3332021006; biglietteria Teatro Civico 0131864488; Ufficio Assistenza Scolastica Comune di Tortona 0131864470 – lauralazzari@comune.tortona.al.it