Con i lavori preparatori in via Dante e in via Montenero prende il via in questi giorni il secondo lotto di asfaltature inserito nel programma 2023/2024. In totale sono quattro gli interventi che si concluderanno entro la fine di marzo. Oltre alle vie Dante e Montenero, infatti, si procederà all’asfaltatura del tratto di via San Marziano che va dal semaforo di via Crispi al civico 18 (area impianti sportivi) e il tratto di salita Bricchetta tra via Gavi e l’intersezione.

I lavori preparatori in via Montenero riguardano uno scavo di circa 30 metri per sistemare la rete di raccolta delle acque bianche attraverso la posa di nuove caditoie stradali. In via Dante verrà effettuata l’ispezione e la pulizia delle caditoie con eventuale scavo per la sostituzione delle tubazioni ostruite.

Venerdì scorso, inoltre, è iniziato l’intervento di potatura degli alberi situati lungo vie e aree comunali. I lavori, che termineranno alla fine di febbraio, riguardano i tratti alberati delle vie Crosa Maccarina (area parcheggi), Monte Sabotino, Verdi, Cavallotti, Dacatra, Massiglia, Monte Santo, Ferrando Scrivia, San Giovanni Bosco, Don Pino Maggi e piazza XX Settembre lungo via Raggio.

Per permettere l’esecuzione degli interventi sono state emesse due ordinanze con le norme viabili in vigore secondo lo stato di avanzamento dei lavori.