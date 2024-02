Oltre tre ore di Consiglio comunale, ieri sera a Tortona. Una seduta iniziata con le due comunicazioni effettuate dal Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo: la prima riguardante il passaggio del Consigliere Daniele Calore dal Gruppo Lega Salvini Piemonte a Fratelli d’Italia; la seconda invece riguardante la nomina di Andrea Golinelli a capogruppo della Lega proprio in sostituzione di Calore

La seduta è proseguita con Vicesindaco Fabio Morreale che ha illustrato la delibera riguardante il debito fuori bilancio di 19.227 euro per una causa giudiziaria che ha visto il Comune soccombente. La delibera è stata approvata con i voti della maggioranza, astenuta l’opposizione; poi sempre Morreale ha illustrato la delibera riferita alla presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria nell’ambito del PEC (Piano Esecutivo Convenzionato) riferito ad uno dei nuovi insediamenti realizzati per la logistica in frazione Torre Garofoli. La presa in carico, accertata la regolare esecuzione dei lavori previsti dalla convenzione, riguarda l’allaccio alla rete acquedotto, alla rete fognaria. alla rete telefonica, alla rete elettrica, all’illuminazione pubblica; realizzazione parcheggio pubblico, segnaletica verticale e orizzontale, aree verdi e nuova strada di accesso prevista dal Piano Regolatore.. La delibera è stata approvata con i voti della maggioranza, astenuta l’opposizione.

Si è poi passati alle ordinanze ed interrogazione che trattiamo con articoli a parte.

Per il dibattito e gli interventi dei singoli Consiglieri rimandiamo al video della seduta https://www.youtube.com/watch?v=yCWx2rRFZMQ