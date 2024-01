La nuova linea e il servizio ferroviario Tortona-Novi Ligure sono stati da poco inaugurati alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, il flusso dei viaggiatori è aumentato e con loro il rischio di incontrare individui dediti ad attività illecite. Per questo, i Carabinieri intensificano i controlli, anche con servizi straordinari, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori e di quelli inerenti agli stupefacenti. L’ultimo in ordine di tempo, avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 18 gennaio, viene esteso agli esercizi pubblici dell’area dello scalo ferroviario e porta al controllo di oltre cinquanta persone, molte delle quali sottoposte a perquisizione personale per il sospetto che detengano a vario titolo droga, ai fini dello spaccio o per uso personale. Fondamentale, nella circostanza, l’impiego delle unità cinofile dei Carabinieri di Volpiano, che grazie al fiuto dei cani riescono a ottenere maggiori risultati, oltre a evidenziarsi come un ottimo deterrente, come nel caso del rinvenimento di una modica quantità di hashish, verosimilmente per uso personale, in possesso di una persona.

Proprio nel corso di uno di questi servizi in atto da tempo, i Carabinieri di Sale notano due giovani aggirarsi con fare circospetto e li controllano. Il più grande dei due, un 24enne, ha con sé due involucri contenenti oltre 50 grammi di hashish, trecentocinquanta euro in contanti, un coltello e una cesoia, elementi che lasciano intendere in modo inequivocabile l’illecita attività di spaccio. I Carabinieri lo arrestano e, nella mattinata successiva, il Tribunale di Alessandria lo giudica con rito direttissimo per la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e il porto di oggetti atti a offendere, al termine del quale dispone nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Alessandria. Il 19enne, sprovvisto di documenti e quindi irregolare sul territorio nazionale, viene invece accompagnato presso la Questura di Alessandria per le operazioni di espulsione.

Rimane l’invito alla cittadinanza a segnalare ogni forma di degrado che possa portare a comportamenti illeciti, facendo riferimento alle pattuglie presenti quotidianamente sul territorio e al numero unico di emergenza 112, sempre attivo, 24 ore su 24.