Una trapezista di fama internazionale arriva sul palco per presentare il proprio acclamato spettacolo, ma qualcosa non va: le luci non si accendono, i tecnici non ci sono, la radio passa solo cha cha cha. Il pubblico si è riunito per vedere un grande spettacolo di circo…ma gli incidenti si susseguono, i costumi di scena cadono a pezzi, gli acrobati non sono pronti per i loro numeri. Un clown strampalato arriva in cerca di lavoro: come andrà a finire? Chi saprà conquistarsi il cuore del pubblico? Tra acrobazie, lancio di palline, tango e comicità, prenderà vita uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, che farà sbellicare dalle risate grandi e piccini.

VENDITA BIGLIETTI:

online: https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5695

presso il Teatro Comunale questo pomeriggio ore 15.00-17.00 o direttamente il giorno dello spettacolo