Una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) di Tortona e i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte in via Garibaldi per un incendio sviluppatosi da un’autovettura.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento, non potendosi escludere l’origine dolosa dell’atto né la problematica di natura tecnica, trattandosi di un veicolo _ibrido_.

Nonostante l’autovettura sia stata completamente distrutta dalle fiamme, il tempestivo intervento dei pompieri e dei Carabinieri ha impedito che l’incendio si propagasse, mettendo a rischio l’incolumità delle persone e le abitazioni attigue. Le indagini dell’Aliquota Radiomobile di Tortona e dei Carabinieri di Pontecurone cercheranno di fornire una spiegazione all’accaduto, evidenziato eventuali responsabilità.