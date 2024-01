Si comunica al nostro pubblico che la replica dello spettacolo Le Nostre Anime di Notte prevista a Tortona il 18 gennaio non andrà in scena a causa dell’indisposizione di Elia Schilton, uno degli interpreti principali. Nonostante l’imprevisto siamo lieti di annunciare che lo spettacolo tornerà in scena a Tortona il 20 febbraio 2024 sempre alle ore 21.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati e ringraziamo il pubblico per la comprensione.

Per lo spettacolo Le nostre anime di notte è prevista l’audiodescrizione per le persone non vedenti e ipovedenti grazie al progetto Teatro No Limits realizzato da Piemonte dal Vivo in collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte ETS.

Per poter usufruire dell’audiodescrizione è necessaria la prenotazione al numero WhatsApp: 328 24 35 950

Infine, ricordiamo al pubblico tortonese che il 1 febbraio andrà in scena lo spettacolo di danza The Red Shoes del pluripremiato coreografo tedesco Philippe Kratz – già ballerino di Aterballetto e vincitore del 32° Concorso Coreografico Internazionale di Hannover – dedicato all’omonima fiaba di Hans Christian Andersen.

Per gli abbonati alla stagione 23-24, lo spettacolo sostituisce Who Am I della compagnia israeliana Kibbutz Contemporary Dance Company previsto inizialmente il 19 ottobre nel cartellone della rassegna diffusa di danza We speak dance.

