Il progetto di riqualificazione di Piazza Libertà vedrà l’apertura del cantiere martedì 16 gennaio e l’andamento dei lavori, che seguirà l’indicazioni del piano di investimenti, avrà conclusione nel prossimo 30 aprile, quando verrà restituito alla Città uno spazio centrale in una forma che valorizzerà il centro cittadino anche con questa concreta e proficua azione, quale risultato delle sinergie attuate tra commercio, turismo e cultura grazie all’apporto del DUC, il Distretto Urbano del Commercio.

Un primo annuncio aveva recato con sé l’intenzione di avviare i lavori prima della fine dell’anno passato, ma si è preferito dar conto ad alcune riflessioni avanzate in merito all’illuminazione, che risulta ora migliorata nella disposizione e non solo, nonché al risultato di una fruttuosa ricerca di materiali per la pavimentazione, essendo quelli scelti, in luogo dell’ipotesi in asfalto, decisamente migliori per caratteristiche tecniche ed estetiche.

“Il progetto degli interventi di riqualificazione di questa importante piazza cittadina”, dichiara l’Assessore al Commercio Giovanni Berrone, “È stato integrato e migliorato e finalmente possiamo annunciare con soddisfazione l’avvio in un cantiere che migliorerà in modo sensibile il volto di Alessandria, donando a noi tutti un luogo familiare reso ancor più attrattivo per i cittadini, per il commercio, per i turisti”.

“Finalmente inizia un importante cantiere per la riqualificazione della piazza principale della città”, dichiaraManuela Ulandi, Manager Distretto Urbano del Commercio, “Che rappresenta uno degli accessi al centro storico, dove si sviluppano le varie vie dello shopping. Il DUC di Alessandria a fine 2022 ha vinto il bando regionale che si articola oltre ai lavori in piazza libertà, anche con corsi gratuiti di formazione, finalizzati ad aumentare le competenze degli imprenditori e rimanere sempre aggiornati, formati e quindi competitivi. In questo importante progetto non poteva mancare la realizzazione di un sito internet, al momento in lavorazione, per fornire tutte le informazioni su questa importante misura attivata a fine 2020 dalla Regione Piemonte. Nei mesi scorsi, inoltre, c’è stato un bando destinato alle imprese, che in queste settimane stanno ultimando i lavori di migliorie delle loro attività, per ricevere le risorse previste nel bando”.

“La riqualificazione dell’anello pedonale di piazza della Libertà è un’opera che va a chiudere un progetto biennale che ha beneficiato di importanti risorse regionali e che rientra nella pianificazione strategica risalente alla costituzione del Distretto”, aggiunge Vittorio Ferrari, Presidente Confcommercio Alessandria, “Certamente dobbiamo considerare i lavori che si apriranno il 16 gennaio come un punto di partenza e non sicuramente di arrivo per la riqualificazione del centro cittadino a sostegno del commercio; quindi, auspichiamo che dalla Regione continuino ad arrivare i finanziamenti che ci consentano di proseguire il percorso avviato. Le nostre imprese vanno sostenute con tutti gli strumenti e le risorse a disposizione, il Distretto del Commercio è una di quelle opportunità che dobbiamo assolutamente sfruttare”.

I Distretti del Commercio sono strumenti innovativi per il presidio commerciale del territorio, il mantenimento dell’occupazione e la gestione di attività comuni finalizzate alla valorizzazione del commercio e quello di Alessandria, in cui convergono il Comune unitamente a Confcommercio e Confesercenti sulla base di un Protocollo d’Intesa, ha già prodotto alcuni risultati grazie al finanziamenti regionale ottenuti negli anni 2021 e 2022 in quanto vincitore di bandi, mentre ve ne sono appunto altri in corso d’opera.

La Regione Piemonte promuove i Distretti del Commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali siano in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione delle risorse di cui dispone il territorio per accrescere il livello di attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano.

Per Distretto del Commercio si intende l’ambito territoriale di livello infracomunale, comunale o sovra comunale in cui gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati, polarità commerciali in grado di creare strumenti di governance per uno sviluppo sostenibile del territorio e per la realizzazione di programmi e di interventi a favore della competitività dei luoghi del commercio.

Gli obiettivi principali del DUC sono individuati nella difesa, nel sostegno e nello sviluppo del commercio di vicinato; nella riduzione del fenomeno della dismissione degli usi commerciali; nella valorizzazione dei luoghi del commercio alessandrino attraverso la riqualificazione urbana; nella promozione dell’aggregazione fra operatori; nel sostegno all’identità dei luoghi contribuendo al loro rilancio; nello sviluppo all’interno dell’area di programmazione della competitività del “centro commerciale naturale”; nella costruzione di un sistema di governance.