Sì sono svolte ieri e stamattina e proseguiranno oggi pomeriggio, sabato 27 gennaio, le manifestazioni a Tortona per il Giorno della Memoria, celebrato ogni anno n tutto il mondo il 27 gennaio per ricordare le vittime dell’Olocausto. Quest’anno l’ANPI insieme al Comune di Tortona ha organizzato due appuntamenti nella sala del Ridotto del Teatro Civico, con letture dalle opere di Giovanni Guareschi sulla sua esperienza di prigioniero militare in Germania, di Hannah Arendt e Etty Hillesum. Relatori d’eccezione due noti attori tortonesi: Emanuele Arrigazzi e Daniela Tusa.

Oggi pomeriggio alle 17 invece, nella sala convegni della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” terrà anche la presentazione del libro “Un nome che non è il mio – Storia di un bambino in fuga dal ghetto di Varsavia” alla presenza dell’autore Nicola Brunialti.

L’evento che rientra anche nella rassegna “Viaggiamo con i libri” sarà presentato da Cinzia Rescia.