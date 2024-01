Il Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore, nel corso della settimana corrente, ha ammonito un uomo residente nella provincia di Milano per comportamenti persecutori nei confronti della compagna, oggetto di reiterate condotte violente e vessatorie poste in essere durante la vacanza trascorsa dalla coppia in provincia di Imperia, e sfociate in una plateale aggressione perpetrata nei pressi dell’area di servizio autostradale di Ceriale (SV) in occasione del rientro al termine delle recenti Festività. In particolare, grazie alla prontezza ed allo slancio di alcuni giovani che non hanno esitato ad intervenire in soccorso della donna dopo aver notato l’uomo colpire brutalmente la compagna, è stato possibile interrompere l’azione criminosa e, grazie al successivo intervento di una pattuglia della Polizia Stradale, assicurare il responsabile alla giustizia e soprattutto garantire la necessaria tutela alla vittima di tali violenze. Gli ulteriori accertamenti hanno effettivamente disvelato uno scenario di pregresse violenze, tali da rendere necessario il recente provvedimento di ammonimento da parte del Questore della provincia di Imperia.

Inoltre, nelle prime settimane del corrente anno, a conclusione delle relative e complesse attività istruttorie, Questore della provincia di Imperia ha emanato ben otto provvedimenti di avviso orale, di cui tre con prescrizioni aggiuntive, nei confronti di persone residenti in provincia di Imperia responsabili di reiterati comportamenti penalmente rilevanti e, per tale motivo, ritenute socialmente pericolose.

Si tratta, nella fattispecie, di residenti nel comprensorio di Sanremo ritenuti responsabili di reati anche di particolare gravità, e comunque tali da generare un diffuso allarme sociale, quali la rapina, il traffico di droga, il furto e la ricettazione, da tempo al centro delle attenzioni dell’Autorità di pubblica sicurezza per le loro condotte criminose.

Si rammenta che l’avviso orale, disciplinato dall’art. 3 del codice delle leggi antimafia, è il provvedimento con il quale il Questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo nel contempo a mantenere una condotta conforme alla legge; in caso ulteriori violazione potrà essere proposto per la misura più incisiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’avviso orale con prescrizioni rappresenta una forma aggravata di provvedimento, in quanto il Questore può imporre al destinatario della misura il divieto di possedere o utilizzare taluni oggetti o strumenti che possano essere utilizzati nelle attività criminali, quali apparati di comunicazione, visori notturni, accessori di protezione balistica individuale, riproduzioni di armi ed altro ancora. All’avviso orale con prescrizioni può seguire la revoca della patente di guida.