In occasione della giornata mondiale del Safer Internet Day (SID) che quest’anno si celebrerà martedì 6 febbraio 2024 si terra un grande evento per sensibilizzare i ragazzi sul tema del cyberbullismo ed ogni altra forma di violenza in rete, che sarà trasmesso in streaming con la partecipazione di studenti delle scuole italiane.

L’iniziativa è rivolta a studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado ed agli studenti della 1^, 2^ e 3 classe delle scuole secondarie di secondo grado.

Nella circostanza il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha realizzato un evento multimediale in diretta streaming, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi con la proiezione di filmati e testimonianze di persone che hanno subito azioni di cyberbullismo, revenge porn e da tutte le varie forme di prevaricazione on line.

Come nelle precedenti edizioni, nella location individuata ed allestita per l’iniziativa verrà installato un videowall, che dovrà trasmettere le immagini di quaranta scuole collegate in diretta.

Visto il rilievo dell’iniziativa il Centro Operativo ha interessato anche l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte al fine di dare la massima diffusione dell’iniziativa tra gli istituti scolastici regionali e grazie all’opera di diffusione tramite le Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni dislocate sul territorio diversi istituti scolastici hanno già richiesto la presenza degli operatori della Specialità per la campagna educativa.

Il mondo virtuale ha una incidenza sempre maggiore su quella reale e la Polizia di Stato è sempre in prima linea sia nel perseguire i reati compiuti nella sfera complessa del web, ma anche e soprattutto nell’opera di informazione tout court per far comprendere le insidie e i pericoli derivanti da un uso superficiale o improvvido dei social network in particolare e del web in generale.