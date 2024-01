Intervento dei Carabinieri di Viguzzolo lungo la Strada provinciale 102 nel comune di Casalnoceto, dove il conducente di una Fiat 600, secondo la prima sommaria ricostruzione avrebbe invaso la corsia opposta causando un incidente con un’altra autovettura.

Uno schianto che avrebbe potuto avere gravi conseguenze ma per fortuna entrambi i conducenti sono rimasti praticamente illesi, cavandosela solo con qualche piccola contusione e un forte spavento.

In corso di accertamento le cause del sinistro, con non pochi danni ai veicoli come vedete dall’immagine in alto.