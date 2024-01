MASSIMO POGGIO, l’attore alessandrino celebre per le serie tv (ma nato sui palcoscenici teatrali della sua città e allo Stabile di Torino) ha accettato la sfida e sarà protagonista del singolare spettacolo-evento WHITE RABBIT RED RABBIT, in scena al Teatro della Juta di Arquata Scrivia Sabato 3 febbraio alle 21.

L’autore di questo “esperimento sociale” è l’iraniano Nassim Soleimanpour, che ha deciso di dedicare un intero anno di repliche dello spettacolo alla creazione del fondo “Un anno per la libertà di scrittura”, indirizzato alla creazione di una residenza di drammaturgia rivolto a giovani autrici e autori iraniani, che si svolgerà nell’estate del 2024 in Sardegna, con la collaborazione di Italian and American Playwrights Project.

l testo teatrale più libero, più misterioso e più informale del mondo si mette al servizio della drammaturgia, della libertà di scrittura, del dialogo.

Come si svolge White Rabbit? L’attrice o l’attore, che lo interpreta per un’unica volta, senza regia e senza prove, apre la busta sigillata che contiene il testo già sul palco e ne condivide il contenuto con il pubblico. Una sedia, un tavolo, due bicchieri, gli oggetti concessi. Ci sono delle regole da rispettare per chi accetta la sfida: chi decide di portarlo sulla scena non può averlo visto prima. Deve arrivare sul palco portando in dote coraggio e leggerezza, intraprendenza, ironia ed intelligenza. E Massimo Poggio sarà il protagonista di questa sfida arquatese!

Nassim Soleimanpour scrive il progetto nel 2010, all’età di 29 anni, in un momento in cui non aveva possibilità di lasciare il suo paese. Non è un testo politico e non deve essere descritto come tale, il suo contenuto è metaforico e distante da ogni orientamento politico. Gli spettacoli di questo autore sono stati tradotti in 20 lingue. Conosciuto per White Rabbit Red Rabbit – testo premiato come Best New Performance al Dublin Fringe Festival – è stato premiato anche al Summerworks Outstanding New Performance Text Award e al The Arches Brick Award, ha ricevuto anche menzioni speciali al Total Theatre e al Brighton Fringe Pick of Edinburgh Award. Quando a Nassim fu permesso di viaggiare per la prima volta, all’inizio del 2013, White Rabbit Red Rabbit era stato eseguito più di 1000 volte in 20 lingue.

L’attore Massimo Poggio è attore di teatro, cinema e tv. Tra i lavori cinematografici quelli con Ferzan Ozpetek La finestra difronte e Cuore Sacro. La Tv gli ha regalato una grande notorietà con Un posto al Sole, La squadra, Carabinieri, I liceali, Baby, Che Dio ci aiuti, Il paradiso delle signore, attualmente in Tv.

“10”, la stagione teatrale 2023-24 dell’Associazione Commedia Community, è un progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2022 della Fondazione Piemonte dal Vivo e realizzato con il sostegno di Fondazione CRT e Regione Piemonte e dei Comuni di Gavi e Arquata Scrivia.

Collaborano inoltre, come partners, il Consorzio “Le Botteghe Di Arquata”, Abilitando Onlus e il DLF – Dopolavoro Ferroviario Alessandria e Asti.

