Via libera da parte della Giunta Comunale fino a 12 nuove licenze Taxi a Imperia, che andranno ad aggiungersi alle 16 già attive.

Il provvedimento, che sarà inserito all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale per la definitiva approvazione, si pone l’obiettivo di aumentare l’offerta rivolta a cittadini e turisti, anche a fronte delle segnalazioni ricevute sulle disfunzioni del servizio nel territorio comunale.

Il bando per l’assegnazione delle nuove licenze, che sarà pubblicato dopo il passaggio in Consiglio, prevede di riservarne due a tassisti con veicoli attrezzati per l’accesso autonomo di persone con gravi disabilità motorie. Inoltre, sarà previsto uno schema di punteggio tale da incentivare l’utilizzo di autovetture eco sostenibili che permettano di favorire la riduzione delle emissioni di Co2.

La delibera è stata assunta dopo aver ricevuto il parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e il tavolo di confronto con le categorie di settore.

“Il confronto con il territorio ha fatto emergere la necessità di potenziare il servizio taxi, in modo da poterlo garantire con costanza ed efficienza, riducendo di molto il numero di chiamate senza risposta che risulta ad oggi troppo elevato. Per la nostra città, che ha un territorio molto particolare, il servizio taxi è molto importante, perché risponde alle esigenze crescenti dei turisti e della popolazione anziana o con difficoltà motorie. In questo senso va anche la decisione, assunta d’intesa con il sindaco Claudio Scajola, di porre l’accento sull’utilizzo di mezzi che siano ecologici e accessibili agevolmente a persone con disabilità”, commenta l’assessore al Trasporto Pubblico Locale, Gianmarco Oneglio.