Scempio in via Visconti a Tortona: svuotano la cantina in strada, multati! E Gestione Ambiente fa gli straordinari



Un vero e proprio scempio è stato rinvenuto in Via Ugone Visconti a Tortona, accanto alla campana del vetro. I responsabili, che si sono letteralmente svuotati la propria cantina, hanno violato l’art. 192 del D.lgs 152 del 2006. La discarica a cielo aperto che hanno creato era composta da cassette in legno, cassette in plastica, cartoni, sacchi, oggetti di varia natura, una damigiana, una valigia, vasi e altro ancora.

Per fortuna, i trasgressori sono stati identificati grazie al lavoro degli addetti al servizio di Gestione Ambiente, che ha provveduto a inviare il verbale di accertamento alla Polizia Municipale. Ora è stata avviata la procedura sanzionatoria. Inoltre, l'abbandono è avvenuto nella giornata di sabato 20 gennaio, proprio quando il Centro di raccolta a Tortona resta aperto tutto il giorno e dove, ricordiamo, è possibile conferire gratuitamente i rifiuti urbani differenziabili. "Un ringraziamento va ai nostri operatori che domenica 21 gennaio sono intervenuti tempestivamente a ripulire l'area, ripristinando il decoro urbano", hanno dichiarato dalla società.