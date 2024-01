Una nuova gestione ha inaugurato le attività del Circolo Ada Carlotta Garibaldi stamattina in presenza dell’Assessore Sabrina Messico, del Presidente di Auser Filo d’Argento Matteo Lanteri, della vice Presidente di Anteas Provinciale Anna Lo vecchio e di Don Luca Gabriel, parroco di Diano Marina, che ha benedetto il Circolo di via Genova 57. Presenti moltissime persone, che hanno assistito alla presentazione dei nuovi corsi che partono oggi e proseguiranno con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Si tratta principalmente di attività di allenamento della memoria, ginnastica dolce, presentazione di libri, giochi di carte, pomeriggi danzanti, progetti di confronto e incontro fra generazioni realizzati in collaborazione con le scuole e piccole gite sul territorio.

La nuova gestione del Circolo Ada Carlotta Garibaldi è affidata ad Anteas Provinciale in cooperazione con Auser Diano Marina APS: le due realtà porteranno avanti il progetto “Nonni centro di comunità” occupandosi rispettivamente di promozione di iniziative di invecchiamento attivo (trasporto e accompagnamento di anziani e disabili, consegna di pasti a domicilio e buon vicinato) e di gestione del centro per la socializzazione degli anziani.