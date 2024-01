Lunedì 22 gennaio è iniziato il progetto con il quale si svolgeranno le letture nell’RSA “San Luigi Orione” di Pontecurone.

Durante tali incontri, che avranno una cadenza regolata dall’interesse e dalla partecipazione dei residenti, sarà interrotto il servizio al pubblico.

La bibliotecaria si è recata nell’RSA dove, grazie all’aiuto e alla partecipazione essenziale dell’educatrice Chiara Poggio, che ringraziamo, si è svolto un incontro conoscitivo, il cui obiettivo era sia scoprire, per quanto possibile, le personalità dei residenti partecipanti al progetto, sia intuire un possibile argomento di interesse.

L’esito è stato positivo! Per il prossimo appuntamento ci saranno infatti una lettura dedicata alla Commedia dell’Arte (la cui idea è nata dai residenti stessi che, in vista dell’imminente Carnevale, si sono chiesti quale maschera appartenesse a quale città) e una chiacchierata sui ricordi di Carnevale.

Per il primo incontro invece abbiamo sondato il terreno con i Quaderni della Biblioteca, grazie ai quali è stato possibile parlare dei propri ricordi legati ai territorio.

La Vicesindaco Maria Luisa Ricotti è intervenuta durante l’incontro per porgere i propri saluti.

Le foto sono state pubblicate col consenso dei residenti.