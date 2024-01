Dopo Genova e Roma l’autrice Daniela Mencarelli Hofmann e il suo nuovo romanzo Verde mare, blu profondo approdano alla Ubik Sanremo Libri, di via Roma 91, domenica 28 gennaio alle 17.00. Dialoga con la scrittrice l’autrice Daniela Cassini.

Il libro, pubblicato da Golem Edizioni, ci racconta il blu e la speranza accanto al verde e alla morte, ricordando, scrive Marino Magliani nella prefazione, il simbolismo di Federico Garcia Lorca nel suo Romancero Gitano. Verde mare, blu profondo è un romanzo corale che narra due storie parallele. La prima è quella di Hana è una bambina siriana di dodici anni dall’intelligenza vivace e dagli occhi nerissimi, che si confida solo con Amina, la sua gemella dell’anima che non c’è più. In una Aleppo distrutta dalla guerra, Hana vive le peggiori nefandezze; si rifugia con il padre in Turchia e, come una giovane reporter, scrive. Nadia, l’altra voce narrante, è una cinquantenne romana che lotta a muso duro contro l’infermità di Luca, il figlio che adora, mentre l’equilibrio familiare va in pezzi. Una ragazzina ribelle e una donna coraggiosa: due storie segnate da un destino avverso s’incontrano, regalandoci un messaggio di speranza. Un libro corale, fortemente e giustamente femminile, nel quale il coraggio non si piega alla disperazione. In cui niente è perduto purtroppo non è veritiero ma in cui si può ricostruire diversamente è attuabile con fatica.

Note biografiche sull’autrice – Daniela Mencarelli Hofmann, romana, vive, dopo molti anni di residenza all’estero, in provincia di Imperia. Plurilaureata, si è dedicata alla ricerca ambientale, alla cooperazione e all’insegnamento del disegno e della storia dell’arte. Ha scritto su ambiente, sviluppo, migrazione e su questioni di genere. Ha pubblicato L’Ombra di Perseo (Le Mezzelane cas editrice, 2019), un romanzo psicologico corale sulla violenza contro le donne, e la silloge di poesie visive L’immagine e la parola / Das Bild und das Wort (Il Babi Editore, 2022), in italiano e tedesco. È presente in alcuni libri di autori vari con poesie e racconti in italiano, tedesco e spagnolo. Ha partecipato con i suoi quadri di poesie visive a diverse mostre collettive in Italia e all’estero. È condirettrice artistica de LeMusE Festival al Femminile e presidente dell’omonima organizzazione di volontariato.

