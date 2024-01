Dal 3 Febbraio partirà “Cresciamo in Musica”, un corso gratuito finalizzato all’educazione musicale, rivolto ai bambini in età tra 0 e 6 anni, che si terrà presso la Sala Punto d’Incontro della Coop di Via XXV Aprile a Imperia.

Il corso è promosso dal progetto “L’Isola della Musica”, organizzato da Pànta Musicà APS in collaborazione con il Comune di Imperia, finanziato dalla Regione Liguria e con il patrocinio dell’Asl 1 e Nati per la Musica.

I bambini verranno suddivisi per gruppi di età. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero telefonico 3929516481

“Cresciamo in musica è un’iniziativa di grande valore culturale e inclusivo, che permetterà a tanti piccoli imperiesi di conoscere e appassionarsi alla musica. Uno spazio in cui sviluppare la creatività, comunicare e relazionarsi con gli altri attraverso la musica. Questo grazie all’associazione Pànta Musicà APS, la Regione Liguria e tutti gli altri partner che hanno aderito al progetto” – commenta l’assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo