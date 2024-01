Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dal 25 al 31 gennaio 10 minuti Regia: Maria Sole Tognazzi

Dal 25 al 31 gennaio Povere creature! Regia: Yorgos Lanthimos LEONE D’ORO Venezia 2023

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

10 minuti

Regia: Maria Sole Tognazzi. Sceneggiatura: Francesca Archibugi, Maria Sole Tognazzi. Fotografia: Luigi Martinucci. Montaggio: Chiara Griziotti. Musiche: Andrea Farri. Attori: Barbara Ronchi, Fotinì Peluso, Margherita Buy, Alessandro Tedeschi, Barbara Chichiarelli. Distribuzione: Vision Distribution. Produzione: Indiana Production e Vision Distribution. Paese: Italia, 2024. Genere: Drammatico

Dieci Minuti racconta come anche soltanto dieci semplici minuti al giorno possano cambiare totalmente il corso dell’intera giornata. Trascorrere questi pochi minuti a fare qualcosa del tutto nuovo e mai fatto nella vita, può davvero cambiare il corso di un’intera esistenza. È questo quello che Bianca imparerà durante una crisi esistenziale.

Fare nuove conoscenze, scoprire legami speciali e ascoltare chi da sempre le vuole bene sembra poco, ma può permettere a una persona, in questo caso Bianca, di ricominciare e di rinascere





Povere Creature!

Regia: Yorgos Lanthimos. Sceneggiatura: Tony McNamara. Fotografia: Robbie Ryan. Montaggio: Yorgos Mavropsaridis. Musiche: Jerskin Fendrix. Attori: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Margaret Qualley, Christopher Abbott, Kathryn Hunter, Damien Bonnard, Roderick Hill, John Locke, Jeremy Wheeler. Distribuzione: The Walt Disney Company Italia. Produzione: Searchlight Pictures, Element Pictures, Film4. Paese: Irlanda, Gran Bretagna, USA, 2023. Durata: 141 min. Genere: Sentimentale, Fantascienza.

Povere Creature! racconta la storia di Bella Baxter, una donna moderna dal carattere un po’ lunatico e così emancipata da avere una sessualità molto spigliata per il suo tempo. Un giorno la donna, mentre cerca di sfuggire al marito, un uomo molto violento, ha un incidente e muore affogata. Grazie a un esperimento del dottor Godwin Baxter, uno scienziato brillante e poco ortodosso, Bella torna stranamente a vivere, protetta da chi le ha ridato la vita. Sotto la guida di Baxter, la donna rediviva avverte, però, un profondo desiderio di imparare.

Bramosa di fare ritorno a quella mondanità che tanto le manca, Bella decide di fuggire insieme a Duncan Wedderburn, un avvocato noto non solo per la sua abilità nella professione, ma anche per la sua dissolutezza. I due vivono una travolgente avventura di continente in continente, mentre Bella, ormai totalmente libera da ogni giudizio del suo tempo, è sempre più decisa a difendere ogni forma di disuguaglianza ed emancipazione.