Erano da poco passate le 7 e mezza di questa mattina, mercoledì 17 gennaio, quando, secondo la prima sommaria ricostruzione, una Ford Focus per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con una Golf investendola e mandandola a sbattere contro un’altra autovettura parcheggiata, una FIAT Punto.

Il rocambolesco incidente è avvenuto all’incrocio tra via Bossi e via Dante Alighieri.

I Carabinieri sono intervenuti per prestare soccorso e garantire la viabilità hanno sanzionato il conducente dell’auto che ha causato il sinistro. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.