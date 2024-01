La nebbia è impenetrabile, ancor più di notte, lungo la strada di campagna priva di illuminazione alle porte del paese. Una giovane donna, che si sta recando al lavoro, raggiunge l’intersezione fra via San Giuliano e via Tortona a bordo della sua utilitaria, quando le si para davanti una cappelletta votiva. L’urto è violento, l’auto si accartoccia, esplode l’airbag.

Dopo lo schianto, il silenzio. Gelido come la notte e la paura.

Poi dalla bruma, fitta, si iniziano a intravedere dei tenui bagliori blu: sono i Carabinieri di Bosco Marengo. Gli stessi operatori si accorgono della presenza dell’auto solamente quando è a pochissimi metri da loro. Viene chiesto l’intervento dei sanitari e poco dopo arriva anche un’ambulanza.

I soccorsi sono resi difficoltosi dalla quasi totale assenza di visibilità.

La donna è spaventata ma collaborativa. I sanitari le prestano le prime cure, poi viene accompagnata al *Pronto Soccorso di Tortona*. Per lei, un grande spavento ma fortunatamente solo leggere lesioni.

