La segnalazione arriva da un nostro lettore e riguarda l’ennesimo furto messo a segno questa mattina, martedì 16 gennaio a Tortona nel parcheggio di un noto supermercato e ci è stato segnalato affinché le donne prestino attenzione per non farsi derubare.

E’ accaduto che una donna aveva appena fatto la spesa e la stava caricando sull’auto quando è stata avvicinata da un signore molto gentile che le ha detto che le era caduto qualcosa: la donna si è distratta ed ha guardato per terra: nell’arco di pochi istanti il complice ha aperto la portiera dell’auto ha preso la borsetta che era sul sedule ed è scappato insieme all’uomo gentile ed entrambi hanno fatto perdere le proprie tracce.

Per fortuna all’interno della borsetta la donna non aveva lasciato le chiavi di casa ma solo pochi spiccioli e per sfortuna tutti i documenti che dovranno essere rifatti. In caso contrario la donna, oltre a subire il furto avrebbe come minimo dovuto cambiare la serratura della porta d’ingresso…