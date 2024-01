Rivieracqua comunica che entro 15 giorni si concluderà l’intervento di riparazione della stazione di pompaggio in zona Sant’Anna, a Diano Marina. Fino ad allora resterà in vigore il divieto di balneazione in quell’area, mentre è in uscita in queste ore la nuova ordinanza che escluderà dal divieto di balneazione la restante zona finora interessata. Grazie agli interventi compiuti, infatti, la zona del ponte in corrispondenza del rio Varcavello e quella di Borgo Paradiso sono state bonificate. Rimane quindi da ripristinare la sicurezza in località Sant’Anna, dove un guasto a danno delle cabine ENEL aveva compromesso il funzionamento della stazione di pompaggio.

