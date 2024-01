La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria partecipa con due dipinti a olio del pittore casalese Pier Francesco Guala (1698 – 1757), al progetto nazionale R’accolte, il più grande catalogo multimediale in Italia, promosso dalla Commissione per i Beni e le Attività Culturali di Acri – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa.

Dal 30 gennaio al 31 marzo 2024, le due opere selezionate, Giaele e Sisara (1737 circa) e Sansone e Dalila (1745 circa), saranno visibili al grande pubblico del web in occasione della mostra virtuale intitolata “Pàthos. Valori, passioni, virtù“, a cura di Angelo Mazza, online su www.pathos-raccolte.it e, al contempo, saranno esposte in una sala del Broletto di Palatium Vetus e inserite nel percorso delle visite guidate gratuite.

L’iniziativa dell’Acri, avviata nel 2012 con l’obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio delle collezioni d’arte delle Fondazioni di origine bancaria, presenta quest’anno 80 opere di oltre 60 artisti raffiguranti le passioni, i valori e le emozioni di personaggi femminili dell’antichità e del Vecchio Testamento. Si tratta prevalentemente di dipinti, ma sono presenti anche incisioni, maioliche, bronzi e terrecotte, opere che coprono un arco temporale dal XVI al XX secolo, di proprietà di 31 Fondazioni di origine bancaria.

La Fondazione ha deciso di inaugurare il programma degli eventi culturali del 2024 partecipando a una iniziativa di respiro nazionale che, utilizzando i più moderni mezzi di comunicazione, avrà sicuramente grandissima diffusione e risonanza a livello mondiale; un’occasione molto interessante per far conoscere a un vasto pubblico, appassionato di opere d’arte, alcuni capolavori del nostro ricco patrimonio e per creare nuove opportunità di turismo sul nostro territorio – afferma il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano. La scelta delle opere si è orientata inevitabilmente su due dipinti del Guala, che vedono protagoniste altrettante donne, esempio di passione e di coraggio e si collega idealmente con la mostra PIETRO FRANCESCO GUALA. LA GALLERIA DEGLI SCARAMPI PROVENIENTE DAL CASTELLO DI CAMINO. L’ARTE DEL RITRATTO allestita nel Broletto di Palatium Vetus fino al prossimo mese di settembre. Abbiamo, inoltre, ideato un originale evento collaterale, ispirato alla figura femminile nell’arte, che mi auguro sarà particolarmente apprezzato dai visitatori della mostra.

“Da Guala a Pellizza. La figura della donna nelle opere della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria” è, infatti, il titolo della visita guidata gratuita che sarà organizzata ogni sabato alle ore 17 solo su prenotazione , per tutto il periodo della mostra virtuale, dal 3 febbraio al 30 marzo prossimo, a Palatium Vetus, in piazza della Libertà 28 Alessandria.

Sarà possibile ammirare i due dipinti del Guala, inseriti nel catalogo multimediale di Acri e una serie di opere, attualmente esposte nella Quadreria del Broletto, presentate secondo un percorso teso a focalizzare il cambiamento nella rappresentazione femminile attraverso i secoli, partendo dalle eroine bibliche per arrivare alla donna protagonista e partecipe del cambiamento sociale del primo Novecento.

Proseguono, inoltre le viste guidate gratuite alla mostra “Pietro Francesco Guala. La galleria degli Scarampi al Castello di Camino. L’arte del ritratto.” allestita nel Broletto fino al 29 settembre 2024.

Per info e prenotazioni: didattica.fondazionecral@gmail.com – telefono 347.8095172