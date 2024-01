Si è tenuta nel pomeriggio odierno la consueta conferenza stampa annuale dedicata all’attività della Polizia Locale svoltasi nell’anno appena concluso. L’occasione delle celebrazioni della Festa di San Sebastiano e della Giornata Regionale della Polizia Locale (20 gennaio) è tradizionalmente il momento dei bilanci da parte del Comando e dell’Amministrazione Comunale.

Nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio alla presenza del Comandante Vittorio Pugno, con il Sindaco Federico Riboldi e l’Assessore Luca Novelli, è stata illustrata l’attività svolta nel corso del 2023.

Ecco in sintesi i dati più rilevanti:

Il Corpo Polizia Locale della Città di Casale Monferrato è attualmente composto da 33 unità suddivise in: 1 Comandante, 5 Ufficiali (Ruolo dei Commissari), 4 Sottufficiali (Ruolo degli Ispettori), 23 Agenti (dei quali 2 neo assunti che saranno operativi al superamento del corso obbligatorio di formazione), 1 Ausiliario del traffico e 1 Impiegato amministrativo.

Sono stati 3583 gli interventi totali a seguito di pianificazione interna, richieste di altri enti o segnalazioni esterne.

Controllo stradale

In materia di controllo stradale si è puntato molto sulla prevenzione e deterrenza che ha permesso, nel corso dei controlli su strada, di accertare 2860 violazioni al Codice della strada di cui:

1230 accessi abusivi in Z.T.L.

accessi abusivi in Z.T.L. 72 (Telelaser) + 78 (velocità pericolosa) per violazione relative alla velocità.

per violazione relative alla velocità. 70 per circolazione senza copertura assicurativa con relativo sequestro dei veicoli.

per circolazione senza copertura assicurativa con relativo sequestro dei veicoli. 474 per omessa revisione con relativo fermo dei veicoli.

per omessa revisione con relativo fermo dei veicoli. 96 omesse coperture assicurative con relativo sequestro dei veicoli.

18 le patenti ritirate.

le patenti ritirate. 1964 punti decurtati.

12440 le violazioni in materia di controllo della sosta.

Sistemi di controllo della circolazione stradale

La progettualità esecutiva e la messa in opera conclusasi al termine dell’anno 2023 di un sistema di controllo dei transiti con il rosso semaforico in Viale San Martino i cui risultati emergeranno nel 2024.

Infortunistica stradale

146 in totale gli incidenti rilevati di cui 73 con solo danni e 73 con lesioni.

Regolamenti comunali e normative ambientali

294 le violazione accertate a regolamenti comunali e ambientali anche grazie alla collaborazione dell’Ispettore ambientale di COSMO.

Commercio

189 controlli su attività commerciali per assicurare una corretta concorrenza ai quali sono conseguite 16 violazioni alle normative in materia e la chiusura di 8 esercizi commerciali /pubblici irregolari.

Ambito giudiziario e di sicurezza pubblica e urbana

35 persone deferite all’Autorità Giudiziaria.

21 attività di indagine delegate dall’Autorità Giudiziaria.

L’organizzazione di due seminari di studio sulle modifiche al codice penale e di procedura penale introdotte dalla Riforma Cartabia e dal cosiddetto Decreto Caivano e del recentissimo provvedimento noto come Codice Rosso Rafforzato con il coinvolgimento delle forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio e delle Polizie Locali dei comuni centri zona della Provincia di Alessandria.

Lo svolgimento dei controlli sotto il coordinamento della Questura di Alessandria, finalizzati alla prevenzione dell’organizzazione di Rave Party sul nostro territorio che hanno dimostrato una sostanziale efficacia deterrente.

La conclusione del progetto pilota di “Controllo del Vicinato” avviato nella frazione di Roncaglia, attraverso la costituzione del gruppo di vicinato e il posizionamento della segnaletica di avviso, realizzata dal Comando, in corrispondenza dei principali accessi alla frazione.

La progettualità esecutiva per l’integrazione e il miglioramento della videosorveglianza comunale in stretta collaborazione con il Settore Tutela Ambiente e Servizi Informatici che ha permesso di ottenere un co-finanziamento da parte del Ministero dell’Interno per un importo pari a 160.000 euro.

Il servizio svolto su 34 comuni del circondario casalese nell’ambito della Convenzione per la Polizia Locale del Monferrato che ha visto impegnati su questi territori gli operatori del Corpo di Polizia Locale per un totale di 2.301 ore.

Il Comandante, Commissario Capo Vittorio Pugno ha affermato: “Desidero esprimere pubblicamente un apprezzamento a tutto il personale del Corpo per l’attività svolta e per la disponibilità personale sempre mostrata nel raggiungimento degli obietti prefissati, auspicando che il percorso intrapreso con la stabilità organizzativa raggiunta nel 2023, consenta a noi tutti di avere una visione sempre più chiara di consapevolezza del ruolo svolto e di punto di riferimento per la comunità”.

Così è intervenuto il Sindaco Federico Riboldi: “Esprimo la mia profonda gratitudine alla nostra Polizia Locale per il lodevole e incessante impegno nel collaborare con la comunità al fine di promuovere una cultura di sicurezza e legalità. La straordinaria dedizione che emerge attraverso un approccio proattivo va oltre le aspettative, evidenziando un coinvolgimento tangibile e una partecipazione attiva agli eventi locali. Questa interazione positiva non solo rafforza il legame tra le Forze dell’Ordine e i cittadini, ma crea anche un tessuto sociale più coeso e consapevole della necessità di lavorare insieme per il bene comune”.

A conclusione l’Assessore Luca Novelli: “Desidero congratularmi con la Polizia Locale per l’impegno costante nel preservare la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Un lavoro instancabile che contribuisce in modo significativo a mantenere l’ordine pubblico e a garantire la tranquillità dei nostri cittadini. Vorrei sottolineare l’eccellenza e la professionalità dimostrate dalla Polizia Locale di Casale Monferrato nell’affrontare le sfide quotidiane legate alla sicurezza. Il loro impegno nell’applicare leggi e regolamenti è fondamentale per creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti”.