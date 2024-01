Come consuetudine, la festa di San Sebastiano Martire, patrono dei Vigili Urbani, rappresenta l’occasione per presentare l’attività svolta dal Corpo di Polizia Municipale novese nel corso dell’anno precedente. I dati statistici, insieme alla relazione del Comandante Armando Caruso, testimoniano l’impegno quotidiano del Corpo orientato sia a interventi preventivi che repressivi.

Tra i dati più significativi della parte operativa, spiccano le violazioni al codice della strada che raggiungono il numero di 7844 (7188 nel 2022). In aumento anche la somma incassata per le sanzioni che passa da 304.798a 328.374 euro. Contrariamente alla tendenza degli ultimi anni, si registra un drastico calo dei verbali relativi alla Ztl (Zona a traffico limitato), che passano dai 995 del 2022 ai 473 del 2023.

Le violazioni che interessano le norme di comportamento alla guida dei veicoli hanno portato alla decurtazione di 738 punti dalle patenti dei trasgressori. I controlli diretti sulla strada con l’aiuto delle nuove tecnologie hanno permesso di accertare 86 violazioni all’obbligo di assicurazione R.C. (che nel 2022 erano state 66) e anche 432 violazioni all’obbligo di revisione dei veicoli (372 nel 2022);le patenti di guida ritirate sono diminuite da 26 nel 2022 a 9 nel 2023.

In forte aumento le sanzioni per divieti di sosta e fermata (2656 nel 2023 a fronte di 1749 nel 2022). Il numero di veicoli rimossi è 124 (119 nel 2022);ancora numerosi, main leggero calo, i sinistri stradali rilevati che passano dai 233 del 2022 ai 214 del 2023. Si riscontra una netta diminuzione dei casi di fuga dopo i sinistri stradali, le sanzioni a seguito di tale violazione sono state 2 contro le 17 dell’anno precedente. Sono state elevate sanzioni amministrative e penali relative a 2 conducenti per guida in stato di ebrezza e a un conducente per guida in stato di alterazione per sostanze stupefacenti. Infine, sono stati 17 i veicoli rubati e restituiti ai legittimi proprietari.

I controlli sul territorio sono stati anche effettuati in orari serali/notturni come testimoniano gli 83 servizi notturni. In totale sono stati effettuati 6 controlli nei confronti di cittadini stranieri e 6 per questuanti. Per quanto riguarda i servizi di controllo delle piazze per la questua, i controlli effettuati sono 2130.

Importante da un punto di vista qualitativo l’attività di Polizia Giudiziaria. Nel corso dell’anno, sono state denunciate all’autorità giudiziaria 21 persone.

È proseguita l’attività di informazione, accertamenti e notifiche sia in supporto agli uffici comunali che su richieste di altre Autorità o enti quali ad esempio Questura, Tribunale, Procura della Repubblica e vari altri, compresi i comuni del servizio convenzionato per i quali, oltre alle altre attività di Polizia Municipale,sono state evase 45 pratiche tra notifiche e residenze.

Come negli anni precedenti si è dimostrata proficua la collaborazione con tutte le Forze di Polizia del territorio. La collaborazione con le Associazioni di volontariato si è dimostrata sempre preziosa. L’attività di prevenzione, svolta volontariamentedall’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, ha totalizzato 1030 ore; a queste si aggiungono inoltre 449 ore prestate dai volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato in servizi effettuati, durante il mercato settimanale, le fiere, i controlli in centro storico e l’ausilio in occasione di manifestazioni varie.

Cospicua anche l’attività dell’Ufficio Viabilità che si è concretizzata attraverso la redazione di atti (ordinanze dirigenziali, istruttorie, accertamenti, ecc.) nonché tramite l’effettuazione di sopralluoghi e verifiche in collaborazione con altri uffici e settori comunali.

Il Gruppo comunale di Protezione Civile nel 2023 è stato impegnato in attività di supporto alle RSA e alla popolazione per emergenza idrica e in occasione di allagamenti e caduta rami per le condizioni metereologiche avverse, arginando anche situazioni di pericolo. Inoltre le attività espletate sono state:

• per apertura COC, di supporto alla Polizia Municipale, in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e di intrattenimento; Milano-Sanremo; Giro dell’Appennino; festa della Liberazione; Mondoratori; fiera d’Agosto e di Santa Caterina, ecc.;

• 27-28-29 luglio 2023 esercitazione operativa mista con volontari P.C. Pasturana e CRI di Novi Ligure e Tortona per montaggio tende e allestimento area di attesa ed accoglienza – a supporto di iniziative per i giovani;

• informazione ed addestramento dei Volontari del Gruppo Comunale;

• attività di manutenzione e logistica inerenti attrezzature, mezzi e magazzino di Protezione Civile.

Riassumendo i Volontari del Gruppo Comunale sono stati impegnati per un totale di 1947 ore, di cui 420 in regime di reperibilità a fronte di segnalazioni di importanti situazioni di allertamento.