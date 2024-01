Tortona sta diventando una città “appetibile” per gli italiani. Lo abbiamo scritto ieri in QUESTO ARTICOLO analizzando i dati dell’Ufficio anagrafe dai quali risulta che gli stranieri sono diminuiti (-88 persone) ma la popolazione complessiva è aumentata grazie soprattutto ai flussi migratori. Dal saldo migratorio positivo emerge che in pratica si sono trasferite a Tortona 128 persone in più e poiché gli stranieri sono in calo, è evidente che queste sono italiane.

Tortona sta diventando una città “appetibile” per gli italiani e se consideriamo che non sono state aperte nuove aziende con tanti dipendenti e quindi non c’è una ragiona “lavorativa” che spinge le persone a trasferirsi qui, appare chiaro che si tratti di una scelta personale.

Molte famiglie hanno deciso di trasferirsi a Tortona perché evidentemente, malgrado quello che ad alcuni potrebbe sembrare, è una città più vivibile di altre.

Il merito di tutto questo, oltre alle Forze dell’ordine che garantiscono la necessaria sicurezza in base all’organico che hanno, va sicuramente all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Federico Chiodi, che grazie alla politica dei piccoli passi, è riuscita a creare una città più vivibile, con musei, iniziative, manifestazioni e tanto alto dove evidentemente la gente vuole abitare.

Questo non lo diciamo noi, ma i numeri: era tanto tempo che non si assisteva ad una situazione che fa bene a tutta la Comunità.