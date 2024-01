La notizia è che per la prima volta da diversi anni il numero degli stranieri residenti a Tortona è in diminuzione: 88 persone in meno ma poichè il numero dei residenti grazie al calo dei decessi (-14), al lieve aumento dei nuovi nati (+4) ma soprattutto al saldo positivo tra immigrati ed emigrati di 128 italiani che nel 2023 si sono trasferiti in città, la popolazione è aumentata di 146 perone passando da 26.815 abitanti del 2022 ai 26.961 dello scorso anno.

E’ un importante inversione di tendenza perché negli ultimi anni la popolazione è sempre diminuita di poche decine di unità a fronte di un numero di stranieri sempre più crescente.

Lo scorso anno, invece Tortona è diventata una città appetibile per tanti italiani. Lo attestano i dati aggiornati del Comune che pubblichiamo di seguito.

per alcuni potranno sembrare incomprensibili ma li commenteremo in un altro articolo.

Abitanti (al 31 dicembre 2023)

Popolazione inizio anno 26.815 (26.818 – 3 femmine, rettificati Istat) di cui maschi 12.899 – femmine 13.916

Nati residenti: maschi 81 femmine 79 – Totale 160 (+ 4 rispetto al 2022)

Morti residenti: maschi 163, femmine 182, totale 345 (- 14 rispetto 2022)

Saldo naturale -82, -103, -185

Immigrati: maschi 730, femmine 616, totale 1346 (+327)

Emigrati : maschi 528, femmine 487, totale 1015 (+148)

+202, +129, +331

Variazione: +120, +26, +146

I dati sono provvisori e soggetti a revisione per le verifiche formali dell’ISTAT e per il confronto con le risultanze del dato gestito dalla anagrafe nazionale della popolazione.

I dati definitivi saranno diffusi non appena validati dall’ISTAT.

Composizione della popolazione al 31dicembre 2023

Maschi 13.019 – 48%

Femmine 13.942 – 52%

Totale 26.961

Nuclei familiari 12.637

Stranieri 4.762 (- 88)

I cittadini stranieri regolari costituiscono il 18% della popolazione.

Le comunità più presenti sono:

rumena (1564)

marocchina (648)

albanese (450)

srilankese (247)

indiana (233)

tunisina (220)

ucraina (177)

cinese (155)

egiziana (129)

pakistana (111)

nigeriana (67)

ecuadoregna (65)

senegalese (56)