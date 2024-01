Lunedì 29 gennaio presentazione del progetto antispreco Rimpiattino

Si terrà lunedì 29 gennaio alle ore 15 nella Sala Castellani della Camera di Commercio (via Vochieri 58 – Alessandria) l’incontro “Il futuro dei pubblici esercizi in un mondo che cambia”, organizzato da Confcommercio della provincia di Alessandria e FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi).

Sarà presente il direttore nazionale Fipe, Roberto Calugi, che interverrà sulle tematiche di attualità relative alle tendenze e alla evoluzione del mercato per bar, ristoranti, pizzerie, pub e locali di pubblico spettacolo.

Sarà l’occasione per presentare il progetto “Rimpiattino”, la versione italiana del #doggybag: si tratta del progetto antispreco che, nell’ottica di dare al cibo il giusto valore, promuove, attraverso la dotazione di box in carta e cartone dal design accattivante, la possibilità per i clienti di portare a casa quanto avanzato dopo un pasto fuori casa.

Per i partecipanti all’incontro sarà possibile avere un primo kit di Rimpiattini in omaggio.

PROGRAMMA

– Alice Pedrazzi, direttrice Confcommercio provinciale

Pubblici esercizi nel territorio alessandrino: analisi di contesto

– Roberto Calugi, direttore generale Fipe

Il futuro dei pubblici esercizi in un mondo che cambia: tendenze ed evoluzione del mercato

Presentazione del progetto Rimpiattino, il “Doggy Bag” antispreco che parla italiano

La partecipazione all’evento è gratuita; occorre registrarsi compilando il form: http://bit.ly/48Rvhfe