Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 12:30 di venerdì 2 febbraio e di seconda convocazione per le ore 12:30 di lunedì 5 febbraio. All’ordine del giorno la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche.

L’ordine del giorno è disponibile a questo link https://t.ly/lLgkV