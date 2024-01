Nel tardo pomeriggio del 15 gennaio u.s. gli agenti della Squadra Volante, durante il consueto servizio di prevenzione e controllo del territorio, mentre percorrevano via Martiri della Libertà, notavano un giovane, in parte coperto da sciarpa e cappuccio, noto agli operatori in quanto gravato da vari pregiudizi di polizia. All’atto del controllo, emergeva che lo stesso, un ventiduenne dimorante a Sanremo, si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Pertanto, non avendo rispettato le prescrizioni imposte da tale misura, risultato tra l’altro recidivo per inosservanze della stessa natura, veniva arrestato per il reato di evasione.

Dell’avvenuto arresto veniva data immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia e messo a disposizione dell’AG per lo svolgimento dell’udienza nella mattinata successiva.

Al termine del giudizio direttissimo svoltosi presso il tribunale di Imperia, il GIP del Tribunale ha convalidato l’arresto e condannato il giovane a 9 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.