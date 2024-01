Dopo l’uscita in formato cartaceo del decimo numero del Marconews, il giornale scolastico dell’Istituto Marconi intitolato “HOW TO LOVE”, avvenuta alla vigilia delle vacanze natalizie, ora finalmente è disponibile la versione online!

Qui riportiamo i saluti delle studentesse e degli studenti che fanno parte della Redazione:

“Ecco siamo tornati! Il Marconews ha una nuova faccia, e nuovi obiettivi. Siamo molti di più: giovani e giovanissimi.

Quest’anno si parla di relazioni affettive, di intimità, ma anche delle “prigioni mentali” che alle volte si creano quando si vuole dominare sull’altro e costringerlo ad essere come noi lo vogliamo, oppure quando ci si sente ”vittime”, sempre inadeguate rispetto a ciò che l’altro si aspetta da noi. Insomma nello spazio degli incontri di redazione si affrontano apertamente situazioni scomode, faccia a faccia discutiamo di ciò di cui non si discute abbastanza, specialmente tra noi giovani. Per chiarirci le idee, abbiamo voluto incontrare esperti del settore: psicologi, dottori, ostetriche ma anche Me.Dea, l’associazione che protegge le donne in pericolo di vita per le violenze che subiscono. Abbiamo anche voluto visitare di persona una realtà accogliente, di informazione e di supporto per i giovani: il Consultorio di Tortona.

Questo numero è la presentazione di uno spazio in cui non esistono imbarazzo o vergogna, ma apertura e voglia di confrontarsi per imparare e godersi le relazioni. Benvenuti.”

Andreea Maria Oltean, Lucrezia Teti 4^AR e tutta la Redazione Marconews