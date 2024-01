Sopralluogo questa mattina del sindaco Claudio Scajola all’interno del cantiere di riqualificazione edilizia ed urbana dell’area Ex Sairo, che ha visto nei giorni scorsi l’avvio delle opere di pulizia e demolizione. Il primo cittadino, accompagnato dai tecnici e dall’impresa, ha visionato l’area esterna all’ex stabilimento e i locali interni alla parte centrale dell’edificio, che verrà mantenuta come da progetto. È già in programma, a metà del mese di febbraio, una riunione a Palazzo Civico durante la quale verrà definito il cronoprogramma dettagliato dei lavori.

Il progetto, finanziato con fondi PNRR per un totale di circa 19 milioni di euro, prevede un ostello per giovani sportivi, spazi per le attività delle associazioni cittadine, zone di co-working e co-learning, due nuove palestre e un’ampia area verde con pista ciclabile. È prevista inoltre la realizzazione di due edifici di tre e quattro piani, più bassi rispetto all’edificio Ex Sairo: il primo ospiterà 14 alloggi destinati ad accogliere famiglie in situazioni di difficoltà, il secondo 16 alloggi destinati ad edilizia agevolata (ad esempio per giovani coppie, anziani, divorziati/separati).

“Un edificio che racconta una storia significativa di Imperia e può evocare qualche nostalgia del passato, ma capiamo tutti che il mondo è cambiato e bisogna ripensare i nostri spazi. Quell’area versa da troppi anni in uno stato di assoluto degrado e abbandono, creando anche serie preoccupazioni in termini di sicurezza. Il progetto di riqualificazione permetterà di risanare una ferita nel cuore della città, a due passi dal porto turistico e dalla pista ciclabile in fase di ultimazione, e di restituire così alla comunità un luogo di aggregazione, che avrà un grande impatto sociale per le tante e diverse funzioni che abbiamo previsto al suo interno”, commenta il sindaco Claudio Scajola.