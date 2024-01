La Biblioteca di Tortona è stata scelta, insieme ad altre 54 partecipanti da 24 paesi europei, per prendere parte al progetto The Europe Challenge by European Cultural Foundation, con il sostegno della Fondazione Cariplo. L’iniziativa “Bridging Worlds“, realizzata insieme all’associazione giovanile La Fenice, attiva in città ormai da molti anni, ha lo scopo di fornire uno spazio aperto e inclusivo dove i giovani possono trascorrere del tempo insieme, partecipare ad attività di doposcuola ed essere seguiti nell’aiuto compiti, con la possibilità di ampliare la loro formazione o prendere parte a scambi culturali all’estero.

La sfida è quella di mettere in contatto le numerose realtà multiculturali presenti sul territorio tortonese e promuoverne la coesione per raggiungere l’obiettivo di una comunità multietnica in cui le differenze rappresentino un punto di partenza per un arricchimento socio-culturale.Se hai origini straniere e vuoi essere coinvolto in un progetto multiculturale rivolto alle persone con lo stesso background, compila il form e fai parte del team! Cerchiamo giovani tra i 18 e i 30 anni per diventare “big buddy” e ragazzi tra i 6 e i 16 anni per il ruolo di “little buddy”. Se vuoi essere coinvolto nella parte di organizzazione degli eventi “Focus culture”, non è richiesto limite di età.

Tutte le informazioni al seguente link: FORM BRIDGING WORLDS