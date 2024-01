Si svolgerà venerdì 9 febbraio l’Assemblea annuale provinciale dei soci Cia Alessandria, in Camera di Commercio di Alessandria e Asti (via Vochieri, 58 – Alessandria) dalle ore 9:30 alle 13, al termine del ciclo di incontri che l’Organizzazione svolge sul territorio, in tutti i centri zona, per informare i soci sulle attività tecniche e sindacali.

Gli incontri zonali saranno utili agricoltori per conoscere le ultime novità sul fronte tecnico e dei Servizi all’Impresa, mentre l’assemblea provinciale avrà argomentazioni di carattere più sindacale, alla presenza di autorità e ospiti chiamati a intervenire sulle tematiche di interesse principale del settore.

Gli incontri dei Comitati zonali si svolgeranno con questo calendario, negli uffici Cia di riferimento: giovedì 18 gennaio ad Alessandria ore 15; venerdì 19 gennaio a Casale Monferrato ore 15; lunedì 22 gennaio a Ovada ore 15; martedì 23 gennaio a Tortona ore 15; mercoledì 24 gennaio a Novi Ligure ore 15; mercoledì 31 gennaio ad Acqui Terme ore 15.

Sono previste le relazioni della presidente provinciale Daniela Ferrando, del direttore Paolo Viarenghi, del presidente regionale Gabriele Carenini e, tra gli ospiti invitati, dell’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa.