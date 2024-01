Cresce l’offerta dei servizi extrascolastici nel Comune di Imperia, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caludio Scajola, ha previsto di confermare per l’anno scolastico 2024/2025, l’affiancamento dei bambini disabili durante l’orario scolastico, il trasporto scolastico, il servizio di pranzo assistito, il dopo scuola breve e il dopo scuola fino alle 16.30.

A questi servizi si aggiungerà, come approvata dalla Giunta Comunale, su proposta dell’assessore Gandolfo, l’introduzione del servizio di pre-scuola, che potrà essere attivato su richiesta di almeno 15 utenti, come da regolamento per tutti i servizi extrascolastici, nelle scuole primarie che prevedono l’ingresso degli alunni dopo le 8.15.

La domanda di iscrizione ai servizi scolastici potrà essere presentata a partire dal 22 Gennaio 2024 al 23 Febbraio sul sito del Comune di Imperia, nell’apposita pagina dedicata.

Si precisa che, dovendo procedere all’assegnazione esterna dei servizi, non sarà possibile riaprire le iscrizioni, salvo nuova disponibilità di posti.

“Insieme al Sindaco Claudio Scajola stiamo lavorando con un larghissimo anticipo, il numero di iscritti ci ha confermato che i servizi sono molto apprezzati e che stiamo procedendo bene. Il nostro obiettivo è di soddisfare il più possibile le esigenze e gli impegni lavorativi dei genitori, per questo motivo abbiamo introdotto il pre-scuola che, siamo certi, riscuoterà un grande successo – commenta l’assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo.