Nuovo positivo risultato messo a segno dal personale della Squadra Mobile di Alessandria. L’attività investigativa è come sempre ad ampio raggio e su diversi temi anche d’attualità ed impatto sociale come lo è sempre, purtroppo, la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale ambito, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un albanese, già da tempo sotto la lente d’ingrandimento, poichè trovato in possesso di circa 540 grammi di cocaina e 180 grammi di hashish.

L’uomo, che in più occasioni era stato visto entrare in una abitazione posta nel quartiere Pista vecchia, è stato visto oggi uscire da un palazzo lì ubicato, non riconducibile a lui e monitorato con telecamera e buttare un sacchetto nell’immondizia. Vista l’attività d’indagine e la concreta possibilità che in quel luogo vi fosse un’attività di spaccio o quanto meno una detenzione per una successiva cessione, si è proceduto ad una perquisizione dell’abitazione, prima però veniva controllato il contenuto di quanto gettato nella spazzatura e si constatava la presenza di residui del confezionamento di un panetto di stupefacente di sensibile peso.

La sostanza stupefacente sequestrata nelle quantità prima citate, veniva trovata sia addosso alla persona, sia all’interno della sua abitazione di residenza, sottoposta anch’essa a perquisizione ed in quella oggetto dell’intervento. Quest’ultima si presentava vuota e pertanto usata solo per la custodia della droga. Complessivamente sono stati anche sequestrati circa 14000 euro in contanti riconducibili all’attività di spaccio.

L’arrestato, in attesa delle determinazioni dell’A.G., è stato associato presso la Casa circondariale Don Soria.