Alle 17:00 negli spazi del foyer sarà possibile incontrare l’attrice Elisabetta Pozzi che sarà intervistata dal direttore artistico Giulio Graglia. Un’occasione imperdibile per gli amanti del teatro per conoscere una tra le maggiori artiste della scena italiana che da molti anni lavora intorno ai grandi temi e archetipi del Mito: Elektra di Hoffmansthal, Medea, Ippolito e Ecuba di Euripide, Elena e Fedra di Ghiannis Ritsos, sono soltanto alcuni dei testi che ha affrontato nel corso della sua carriera.

Alle ore 21:00 grazie alla collaborazione con la Fondazione Piemonte dal vivo il teatro Marenco presenterà lo spettacolo Cassandra o dell’inganno. La drammaturgia originale è della stessa Elisabetta Pozzi che costruisce a partire dalle tragedie di Eschilo ed Euripide un affascinante percorso intorno alla profetessa troiana cui Apollo ha dato il dono di prevedere il futuro e insieme la condanna di non essere creduta. Il testo raccoglie liberamente suggestioni e riletture da grandi testi e autori di ogni tempo, da Seneca a Christa Wolf, da Omero a Ghiannis Ritsos fino a Wislawa Szymborska e Pier Paolo Pasolini. In scena una figura di strabiliante modernità, in cui convivono forza e fragilità, dando corpo e voce a un personaggio indimenticabile.

CASSANDRA O DELL’INGANNO

drammaturgia Elisabetta Pozzi

con la collaborazione di Massimo Fini

con Elisabetta Pozzi

musiche e disegno luci Daniele D’Angelo

spazio scenico Guido Buganza

movimenti Alessio Romano

produzione Centro Teatrale Bresciano

BIGLIETTI SINGOLI – Palchi e platea

Intero € 30 | Ridotto* € 25

*Over 65, under 18, posti visibilità ridotta, iscritti FAI, possessori Abbonamento Musei, abbonati alle stagioni di Piemonte dal Vivo, clienti del regionale di Trenitalia, abbonati al Teatro Stabile di Torino.

Per i soggetti disabili o con limitata capacità motoria si segnala che l’accesso agevolato è riservato esclusivamente alla platea e al II ordine di palchi tramite ascensore.

ORARIO BIGLIETTERIA Teatro Marenco Novi Ligure

Martedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00.

Nelle date di spettacolo solo biglietteria serale a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto dei biglietti singoli e dell’abbonamento potranno essere utilizzati: 18app e Carta del docente.

SI ACCETTANO ESCLUSIVAMENTE PAGAMENTI POS.

VENDITA ONLINE www.vivaticket.it

NON SONO CONCESSI RIMBORSI PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLA FONDAZIONE