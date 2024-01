Si è svolto oggi presso il Comune di Alassio l’incontro tra il Sindaco Marco Melgrati e il Presidente di Confcommercio Ponente – provincia di Savona Daniele Ziliani. Alla presenza dell’Assessore al Commercio Franca Giannotta, il Presidente Ziliani ha presentato la nuova struttura territoriale della Confcommercio Savona sul territorio, in cui Alassio figura nel ponente con altri 24 comuni compresi tra Andora e Borghetto e relativo entroterra. Nell’occasione il Presidente Ziliani ha altresì presentato la referente per il Comune di Alassio, Marta Ferrario. Questo incontro è stato importante per finalizzare le future iniziative di promozione e sviluppo delle imprese a livello comprensoriale.

